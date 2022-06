11/11 ©Getty

COSA DICE COACH UDOKA | "Per tutto l'anno abbiamo parlato di cosa potesse fare per avere impatto sulla squadra anche in serata quando i tiri non gli entrano. Non succede spesso che faccia 3/17, ma è stato bravo a coinvolgere i compagni ed è rimasto attivo in difesa. Gli Warriors hanno provato anche la box-and-one contro di lui, volevano escluderlo il più possibile dalla partita: è per questo che siamo una squadra, per aiutarci tutti in momenti come questi"