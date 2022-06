3/8

CELTICS E WARRIORS SEMPRE OK DOPO I KO | Con la vittoria in gara-3 Boston allunga a 7 successi e 0 sconfitte il suo record dopo un ko in questi playoff. Anche Golden State non ha mai perso due partite in fila in questa post season: gli Warriors sono 5-0 dopo una sconfitta, compresa la vittoria in finale in gara-2