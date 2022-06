BOSTON - Il primo che, neppure troppo indirettamente, accende i riflettori sulla prestazione di Jayson Tatum è il suo allenatore, Ime Udoka . " A volte mi pare che cerchi troppo il fallo , invece di concentrarsi sul concludere a canestro nel miglior modo possibile. La chiave per lui è trovare il giusto equilibrio tra l'essere aggressivo in attacco e fare quello che ha fatto nelle gare precedenti, ovvero s caricare fuori, coinvolgere i compagni e procurare loro tiri smarcati". Resta il fatto che dopo un'altra partita da 8/23 al tiro (e 4/15 da due), Tatum nella serie contro Golden State sta tirando appena sopra il 34% dal campo (28/82) , nonostante un ottimo 14/31 (45.2%) da tre. " Non è la prima volta che in uno slump , in un periodo quando il tiro non gli entra - dice Marcus Smart - e non sarà l'ultimo. Ma noi abbiamo fiducia in lui, crediamo in Jayson, e glielo diciamo in continuazione: lo incoraggiamo a non mollare, e continuare a giocare come sa giocare. Prima o poi troverà il modo di uscire da questo momento: non sappiamo quando, e per questo dobbiamo aiutarlo ".

Il diretto interessato dà la sua lettura di quello sul lavoro che la difesa di Golden State lo costringe a fare: "Quando son libero mi devo prendere il tiro perché appena tengo la palla ferma un po' di più loro mi raddoppiano e si concentrano su di me. La chiave è prendere decisioni rapide e non rinunciare mai a un tiro smarcato ogni volta che ho anche solo un minimo di spazio e continuare a fare le scelte giuste quando posso passare il pallone". In particolare Tatum torna sul tema di non esitare troppo e agire con decisione e rapidità una volta col pallone in mano: "Soprattutto quando scaricano il pallone su di me devo essere più rapido. Quando invece sono io a iniziare l'azione, lì ci sta che mi prenda un po' di tempo per studiare la posizione in campo degli avversari o per trovare i miei compagni nelle loro aree di campo preferite", dice Tatum. Tenere la palla ferma, però, non deve portare l'attacco a ristagnare: "No, dobbiamo muoverci: la nostra pallacanestro migliore la giochiamo quando tutti si muovono. Anche se andiamo a caccia di un mismatch per avere un vantaggio in uno-contro-uno, sul lato debole gli altri possono continuare a muoversi, senza fermarsi lì a guardare, piazzando blocchi, muovendosi in allontanamento, fintando un blocco sul pick and roll e altre cose simili. Perché segnare in isolamento ogni singola azione è davvero difficile". Tanto che perfino Tatum, in questa imprevedibile serie di finale, sta avendo dei problemi.