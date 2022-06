Warriors a un passo da titolo: Boston ko in gara-5

2/11

Boston parte con pessime percentuali dall’arco - 0/12 per aprire la sfida, la striscia peggiore come avvio in una singola gara della storia delle NBA Finals - ma nonostante questo, Golden State non riesce a fare la differenza. I Celtics tornano in partita nella ripresa, segnano otto triple in fila (anche questa striscia da record), rimettono anche il naso avanti nel terzo quarto, ma poi ricominciano a perdere malamente il pallone (18 perse totali) e a non incidere in attacco nel momento cruciale della sfida