Tucker ha deciso: niente accordo con i Miami Heat

Terminata la positiva stagione con gli Heat, PJ Tucker non ha intenzione di mollare, anzi: a 37 anni va ancora a caccia di un nuovo accordo più remunerativo, rinunciando ai 7.35 milioni di dollari previsti dalla player option presente all’interno del contratto firmato con Miami. Stando a quanto riportato da The Athletic, sono già diverse le squadre che puntano al titolo NBA pronte a fare un’offerta per lui - forse a partire proprio dalla squadra della Florida: il fatto che il giocatore declinasse l’offerta era notizia attesa, ma ciò non toglie che Miami potrebbe convincerlo lo stesso a restare, con il diretto interessato che più volte ha sottolineato la vicinanza e l’amicizia con la dirigenza e con il gruppo. Dopo essere stato tagliato la scorsa estate da Milwaukee per ragioni puramente salariali (dopo il rinnovo di Bobby Portis non c’era più spazio per lui), in Florida Tucker ha trovato il modo di rendersi ancora una volta utile - attirando su di sé le attenzioni delle squadre che vogliono puntare al titolo. Insomma, il suo sarà uno dei nomi più chiacchierati nei prossimi giorni, in vista di una free agency dai contorni ancora tutti da delineare.