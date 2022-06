Draymond Green, si sa, è uno che se ha spesso un'opinione (su tutto) e che altrettanto spesso non la tiene per sé. Non stupisce allora che l'ala di Golden State sia stato tra i primi a commentare su Twitter un'indiscrezione riportata dal re degli insider NBA Adrian Wojnarowski secondo la quale i Lakers starebbero per aggiungere al proprio coaching staff - come primo assistente del neo-allenatore Darvin Ham - Jordan Ott. Ott ha speso le ultime tre stagioni sulla panchina dei Brooklyn Nets (l'ultimo biennio come assistente di Steve Nash) mentre in passato aveva svolto il ruolo di video coordinator per gli Atlanta Hawks per altri tre anni e vanta anche esperienza al massimo livello collegiale per aver lavorato al fianco di una leggenda come Tom Izzo sulla panchina dei Michigan State Spartans.