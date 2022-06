Appena conquistato il titolo da parte degli Warriors sul campo di Boston sono arrivati dei complimenti particolari da parte di LeBron James. La stella dei Lakers ha infatti mandato un messaggio di congratulazioni a Draymond Green (ma non a Curry o ad altri membdri di Golden State), postando una foto in cui Dray sfoggia in campo due bottiglie di tequila di un'azienda in cui sono soci

LeBron celebra il titolo 2022 degli Warriors con un post su Instagram, ma dedicato a un solo giocatore: il suo amico Draymond Green (con cui ultimamente si è scambiato diversi complimenti). Nessun elogio per l'MVP delle Finals Steph Curry, o per altri protagonisti di Golden State. A unire i due però c'è anche una bottiglia di tequila - anzi due - che Green ha sfoggiato sul campo durante i festeggiamenti. Si tratta della tequila 'Lobos 1707', azienda in cui sono soci. "BYOT Champs! Congratulations my brother!", ha scritto LeBron postando la foto di Green con le bottiglie in mano. 'BYOT' sta per 'bring your own tequila' ('porta la tua tequila personale'), un motto già usato da James durante le Finals dello scorso anno tra Bucks e Suns, quando si presentò a bordocampo con la sua bottiglia, posizionandola sotto la sedia (vedi foto sotto).