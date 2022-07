Dopo la sua richiesta ai Brooklyn Nets di essere ceduto, Kevin Durant ha rotto il silenzio tornando a scrivere sui social e a difendere la sua professionalità: "Quelli che sono stati chiusi con me in quella palestra sanno come stanno le cose e chi sono io. Se non siete stati lì con me, chiedete in giro"

Kevin Durant non ha mai nascosto il suo amore per i social network, che in più di un'occasione gli hanno provocato più di un problema. Dopo gli ultimi giorni in cui la notizia della sua richiesta di essere ceduto dai Brooklyn Nets ha dominato le notizie sportive di tutto il mondo, sui suoi profili social è calato un inusuale silenzio. Almeno fino a questa mattina, quando KD ha usato Twitter per rompere il silenzio e difendere la sua professionalità: "Quelli che sono stati chiusi con me in quella palestra sanno come stanno le cose e chi sono io" ha scritto. "Se non siete stati lì con me, chiedete in giro".