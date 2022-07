Con un pacchetto di giocatori che vedrebbe la presenza certa del rookie dell'anno Scottie Barnes, potrebbe includere Pascal Siakam e altri giocatori a contorno (più scelte future) Toronto sembra interessata a proporsi come meta allettante per la superstar dei Nets. E il presidente dei Raptors Masai Ujiri ha già dimotrato in passato (con Kawhi Leonard) di non aver paura a rischiare sul mercato

Le sue destinazioni preferite Kevin Durant sembra averle manifestate (Phoenix e Miami, forse anche in quest'ordine). Poi le squadre che possono permettersi di arrivare a lui, offrendo un'adeguata contropartita tecnica, non sono tante (ma Denver e New Orleans ad esempio potrebbero riuscirci). Il re tra gli insider ESPN Adrian Wojnarowski però mette in guardia su un potenziale "dark horse" nella corsa alla superstar dei Nets: "Una squadra in agguato sono i Toronto Raptors: hanno tutti i pezzi necessari da offrire a Brooklyn e anche le scelte. L'organizzazione è seria ed è guidata da Masai Ujiri, uno che nell'estate 2018 non ha esitato a prendersi un rischio firmando Kawhi Leonard anche con un solo anno rimanente sul suo contratto [Leonard che poi ha portato il titolo in Canada proprio in quell'anno, prima di scegliere i Clippers, ndr]". Un eventuale pacchetto da spedire a Brooklyn dovrebbe quasi sicuramente includere il rookie dell'anno NBA Scottie Barnes (che proprio Durant era stato tra i primi a lodare pubblicamente con parole di grande elogio) e una serie di giocatori da scegliere tra la superstar dei canadesi Pascal Siakam e Gary Trent Jr., Fred VanVleet, Precious Achiuwa o anche OG Anunoby, cui aggiungere probabilmente alcune delle scelte al primo giro di cui i Raptors comunque sono in possesso fino al Draft 2029.