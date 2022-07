Non è stato un inizio di Summer League fortunato per alcune delle prime scelte dell’ultimo Draft. Se Paolo Banchero con gli Orlando Magic ha impressionato e sia Chet Holmgren che Jabari Smith hanno cominciato a far vedere di cosa sono capaci, dietro di loro altre future matricole hanno incontrato diversi problemi finora. Uno di questi è certamente Shaedon Sharpe dei Portland Trail Blazers, settima scelta assoluta dell’ultimo Draft, che dopo appena 6 minuti dal suo debutto ha subito un infortunio alla spalla che ha messo immediatamente fine alla sua Summer League (rimarrà fuori almeno 10-14 giorni). Anche Dyson Daniele, 8^ scelta dei New Orleans Pelicans, non ha avuto molta più fortuna: nel secondo quarto del suo debutto contro Portland, l’australiano — che nel corso della giornata aveva firmato il suo contratto da rookie con la franchigia — è ricaduto male dopo un tentativo di lay-up procurandosi una distorsione alla caviglia destra, venendo portato fuori a braccia dai suoi compagni e rimanendo a lungo in panchina per farsi trattare. Le prime radiografie hanno escluso fratture, ma non è chiaro se verrà rimesso in campo dopo il suo debutto da un punto, due assist, un recupero e 0/5 al tiro in poco più di 8 minuti.