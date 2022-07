La prima gara di Shaedon Sharpe dura sei minuti

Che abbiano vinto i Pistons per 81-78 alla fine - grazie a un paio di giocate decisive di Jaden Ivey, scelto alla n°5 da Detroit all’ultimo Draft - è notizia relativa in casa Blazers, che di certo non guardano al risultato di una partita amichevole o quasi dal valore relativo. La Summer League infatti è occasione per valutare rookie e nuovi giocatori aggiunti al roster, appuntamento ideale come nel caso di Shaedon Sharpe - settima scelta assoluta di Portland che ha deciso di puntare su un talento che lo scorso anno non è mai sceso in campo. Il giocatore in uscita da Kentucky (college con cui si è soltanto allenato, senza mai calcare il parquet) non metteva piede in campo dall’ottobre 2021 - vero e proprio oggetto del mistero del Draft 2022: grandi potenzialità atletiche, fisiche e in parte anche tecniche, ma tutte da valutare in campo.