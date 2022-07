La squadra di Steve Ballmer non lascia niente di intentato per dare la caccia all'anello 2023. L'interesse per il 26enne lungo della nazionale cinese (visto per 19 partite con la maglia degli Houston Rockets nel 2018-19) sarebbe funzionale ad assicurare maggior profondità al reparto lunghi dei Clippers

Come se non bastasse il ritorno in campo (finalmente sani) di Kawhi Leonard e Paul George o l'addizione dal mercato di John Wall, i Clippers non smettono di provare in ogni modo a migliorare il loro roster, per una stagione che li vuole vedere competitivi per il titolo. Anche se questo vuol dire allargare il proprio sguardo lontano, molto lontano - tra Cina e Australia. La squadra allenata da coach Lue infatti avrebbe messo gli occhi su Zhou Qi, il lungo di 26 anni che già in passato aveva fatto una comparsata in NBA (19 partite in maglia Houston Rockets tra il 2018 e il 2019) e che ora è tornato di attualità almeno per un posto nel roster del training camp di fine settembre. I 215 centimetri del giocatore cinese ovviamente sono molto intriganti, e dopo l'avventura americana - tra NBA e G League - Zhou Qi è reduce da un'annata nel campionato australiano con i South East Melbourne conclusa sfiorando i 12 punti e 7 rimbalzi di media, con 2 stoppate a sera e oltre il 63% al tiro.