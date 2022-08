I Big Three di Atlanta debuttano… a Seattle

Dopo le finali di conference nel 2021 e la deludente passata stagione, gli Atlanta Hawks vogliono ripartire col piede giusto e ripresentarsi come una delle candidate ai playoff nella prossima stagione. Per questo in estate hanno investito buona parte del proprio futuro in termini di scelte al Draft per arrivare a Dejounte Murray, considerato il pezzo mancante per fare il salto di qualità. Ci vorrà ancora diverso tempo per il suo debutto ufficiale con la maglia degli Hawks, ma l’All-Star non ha voluto perdere tempo e ha invitato i suoi due nuovi compagni Trae Young e John Collins a Seattle per prendere parte a "The Crawsover", il torneo estivo organizzato dall’ex giocatore NBA Jamal Crawford. I tre hanno dato spettacolo alla loro prima uscita insieme: Murray è stato il miglior marcatore con 39 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, seguito dai 37 punti con 13 passaggi vincenti di Trae Young e la doppia doppia da 27+17 di Collins, che al netto delle voci di mercato che lo hanno circondato pare destinato a rimanere in Georgia. I tre hanno poi posato per una foto insieme, dando il primo assaggio di quello che attende i tifosi degli Hawks. “Non c’è niente come essere con i tuoi fratelli e giocare a pallacanestro” ha scritto Young su Twitter, ringraziando sia la città di Seattle che Crawford.