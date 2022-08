Insigne e il saluto con LeBron a Toronto. VIDEO

NBA

La corsa di LeBron James verso il record di Kareem

La prossima stagione NBA vivrà anche (infortuni permettendo) del countdown verso il primato assoluto che incoronerà LeBron James come miglior realizzatore di sempre in NBA, superando una leggenda come Kareem Abdul-Jabbar (e un record che dura dal 1989). Ecco tutti gli scenari possibili per l'ennesima tappa di una carriera straordinaria

LEBRON VS. KAREEM | Sono rimasti solo loro due. Ormai alle spalle nomi sacri di questo sport (Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, solo per dirne alcuni) la corsa al titolo di miglior realizzatore nella storia della NBA è ormai una cosa a due tra LeBron James, secondo, e Kareem Abdul-Jabbar, ancora in testa. Da qualche anno li unisce (anche) la maglia gialloviola: ora al n°6 dei Lakers mancano solo 1.325 punti per raggiungere il n°33

KAREEM A QUOTA 38.387 | Il numero da battere è quello e - occorre ribadirlo una volta di più - si riferisce ai punti segnati soltanto in regular season (come accade sempre per i record NBA). Se si vuole sommare anche quelli messi a segno nei playoff, LeBron è già il n°1 all-time, avendo superato proprio Kareem appena prima della metà di febbraio 2022. Jabbar ha giocato 20 stagioni nella NBA: quella che James va a iniziare sarà la sua ventesima