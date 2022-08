Con un tweet dal suo attivissimo profilo, Magic Johnson si è fatto portavoce di una proposta che è circolata molto negli ultimi giorni: ritirare il numero 6 di Bill Russell in tutta la NBA per ricordarne la sua eredità. Nel baseball il 42 di Jackie Robinson è stato ritirato per tutte le squadre in maniera simile, così come il 99 di Wayne Gretzky nella NHL

Nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa di Bill Russell, in molti hanno pensato che la NBA dovesse pensare a qualcosa di speciale per onorare la memoria di uno dei padri fondatori della lega. A farsi portavoce di una richiesta in particolare è stato Magic Johnson, che attraverso il suo attivissimo account Twitter ha lanciato una proposta: "Il Commissioner Adam Silver dovrebbe ritirare il numero 6 per tutta la NBA in onore dell’eredità di Bill Russell!". Il contributo che ha dato Russell alla lega dentro e fuori dal campo è stato infatti talmente grande da meritarsi un riconoscimento del genere, che peraltro non è unico nella storia dello sport americano: nel baseball MLB, infatti, dal 1997 non è più permesso indossare il numero 42 di Jackie Robinson, il primo giocatore di colore nell’era moderna e personaggio cardine nella storia dello sport, così come nell’hockey NHL nessun giocatore di nessuna squadra può indossare il 99 appartenuto a Wayne Gretzky, il più grande giocatore di hockey di tutti i tempi. La NBA ha sempre lasciato alle singole squadre la decisione su quali numeri ritirare, ma per Bill Russell potrebbe fare un’eccezione: d’altronde anche lo stesso Adam Silver, nel suo comunicato per la morte di Russell, lo aveva definito come "il nostro Babe Ruth per come ha trasceso i limiti del tempo". Al momento è solo una proposta, ma Bill Russell certamente meriterebbe un riconoscimento del genere.