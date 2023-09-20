I numeri ritirati in NBA, squadra per squadra

NBA, anche Kyle Lowry tra le leggende: tutti i numeri ritirati squadra per squadra
Toronto ha appena annunciato che il prossimo 10 gennaio 2027 ritirerà la maglia numero 7 di Kyle Lowry. Con Lowry sale a 227 il conteggio dei numeri ritirati, tra cui si trovano giocatori ma anche allenatori, dirigenti, proprietari e telecronisti. Non mancano nemmeno le sorprese, come i numeri ritirati per i sindaci o per i… giocatori di football. Ecco tutti quelli che hanno ricevuto l’onore, divisi squadra per squadra
- #9 BOB PETTIT
- #21 DOMINIQUE WILKINS
- #23 LOU HUDSON
- #44 PETE MARAVICH
- #55 DIKEMBE MUTOMBO
- #59 KASIM REED (sindaco)
- TED TURNER (proprietario)
- #00 ROBERT PARISH
- #1 WALTER BROWN (fondatore)
- #2 RED AUERBACH (allenatore e dirigente)
- #3 DENNIS JOHNSON
- #5 KEVIN GARNETT
- #6 BILL RUSSELL
- #10 JO JO WHITE
- #14 BOB COUSY
- #15 TOM HEINSOHN
- #16 SATCH SANDERS
- #17 JOHN HAVLICEK
- #18 DAVE COWENS
- #19 DON NELSON
- #21 BILL SHARMAN
- #22 ED MACAULEY
- #23 FRANK RAMSEY
- #24 SAM JONES
- #25 K.C. JONES
- #31 CEDRIC MAXWELL
- #32 KEVIN MCHALE
- #33 LARRY BIRD
- #34 PAUL PIERCE
- #35 REGGIE LEWIS
- JIM LOSCUTOFF
- JOHNNY MOST (telecronista)
- #3 DRAZEN PETROVIC
- #5 JASON KIDD
- #15 VINCE CARTER
- #23 JOHN WILLIAMSON
- #25 BILL MELCHIONNI
- #32 JULIUS ERVING
- #52 BUCK WILLIAMS
- #13 BOBBY PHILLS
- #30 DELL CURRY
- #1 DERRICK ROSE
- #4 JERRY SLOAN
- #10 BOB LOVE
- #23 MICHAEL JORDAN
- #33 SCOTTIE PIPPEN
- PHIL JACKSON (allenatore)
- JERRY KRAUSE (dirgente)
- #7 BINGO SMITH
- #11 ZYDRUNAS ILGAUSKAS
- #22 LARRY NANCE
- #25 MARK PRICE
- #34 AUSTIN CARR
- #42 NATE THURMOND
- #43 BRAD DAUGHERTY
- JOE TAIT (telecronista)
- #12 DEREK HARPER
- #15 BRAD DAVIS
- #22 ROLANDO BLACKMAN
- #24 KOBE BRYANT (in memoria)
- #41 DIRK NOWITZKI
- #2 ALEX ENGLISH
- #12 FAT LEVER
- #33 DAVID THOMPSON
- #40 BYRON BECK
- #44 DAN ISSEL
- #55 DIKEMBE MUTOMBO
- #432 DOUG MOE (allenatore)
- #1 CHAUNCEY BILLUPS
- #2 CHUCK DALY (allenatore)
- #3 BEN WALLACE
- #4 JOE DUMARS
- #10 DENNIS RODMAN
- #11 ISIAH THOMAS
- #15 VINNIE JOHNSON
- #16 BOB LANIER
- #21 DAVE BING
- #32 RICHARD HAMILTON
- #40 BILL LAIMBEER
- WILLIAM DAVIDSON (proprietario)
- JACK MCCLOSKEY (dirigente)
- #9 ANDRE IGUODALA
- #13 WILT CHAMBERLAIN
- #14 TOM MESCHERY
- #16 AL ATTLES
- #17 CHRIS MULLIN
- #24 RICK BARRY
- #42 NATE THURMOND
- #11 YAO MING
- #22 CLYDE DREXLER
- #23 CALVIN MURPHY
- #24 MOSES MALONE
- #34 HAKEEM OLAJUWON
- #45 RUDY THOMJANOVIC (allenatore)
- CD CARROLL DAWSON (allenatore e dirigente)
- #30 GEORGE MCGINNIS
- #31 REGGIE MILLER
- #34 MEL DANIELS
- #35 ROGER BROWN
- #529 BOBBY "SLICK" LEONARD (allenatore)
- #8 KOBE BRYANT
- #13 WILT CHAMBERLAIN
- #16 PAU GASOL
- #21 MICHAEL COOPER
- #22 ELGIN BAYLOR
- #24 KOBE BRYANT
- #25 GAIL GOODRICH
- #32 MAGIC JOHNSON
- #33 KAREEM ABDUL-JABBAR
- #34 SHAQUILLE O’NEAL
- #42 JAMES WORTHY
- #44 JERRY WEST
- #52 JAMAAL WILKES
- CHICK HEARN (telecronista)
- #9 TONY ALLEN
- #33 MARC GASOL
- #50 ZACH RANDOLPH
- DON POIER (telecronista)
- #1 CHRIS BOSH
- #3 DWYANE WADE
- #10 TIM HARDWAY
- #13 DAN MARINO (quarterback, ancora disponibile)
- #23 MICHAEL JORDAN (in onore)
- #32 SHAQUILLE O’NEAL
- #33 ALONZO MOURNING
- #40 UDONIS HASLEM
- #1 OSCAR ROBERTSON
- #2 JUNIOR BRIDGEMAN
- #4 SIDNEY MONCRIEF
- #8 MARQUES JOHNSON
- #10 BOB DANDRIDGE
- #14 JON MCGLOCKLIN
- #16 BOB LANIER
- #32 BRIAN WINTERS
- #33 KAREEM ABDUL-JABBAR
- #2 MALIK SEALY
- FLIP SAUNDERS (allenatore)
- #7 PETE MARAVICH
- #10 WALT FRAZIER
- #12 DICK BARNETT
- #15 EARL MONROE
- #15 DICK MCGUIRE (allenatore)
- #19 WILLIS REED
- #22 DAVE DEBUSSCHERE
- #24 BILL BRADLEY
- #33 PATRICK EWING
- #613 RED HOLZMAN (allenatore)
- #4 NICK COLLISON
- #6 SESTO UOMO (per i tifosi)
- #32 SHAQUILLE O'NEAL
- #2 MOSES MALONE
- #3 ALLEN IVERSON
- #4 DOLPH SCHAYES
- #6 JULIUS ERVING
- #10 MAURICE CHEEKS
- #13 WILT CHAMBERLAIN
- #15 HAL GREER
- #24 BOBBY JONES
- #32 BILLY CUNNINGHAM
- #34 CHARLES BARKLEY
- DAVE ZINKOFF (annunciatore)
- #5 DICK VAN ARSDALE
- #6 WALTER DAVIS
- #7 KEVIN JOHNSON
- #9 DAN MAJERLE
- #13 STEVE NASH
- #31 SHAWN MARION
- #33 ALVAN ADAMS
- #42 CONNIE HAWKINS
- #44 PAUL WESTPHAL
- JERRY COLANGELO (dirigente)
- COTTON FITZSIMMONS (allenatore)
- JON MACLEOD (allenatore)
- JOE PROSKI (preparatore)
- AL MCCOY (telecronista)
- #1 LARRY WEINBERG (fondatore)
- #13 DAVE TWARDZIK
- #14 LIONEL HOLLINS
- #15 LARRY STEELE
- #20 MAURICE LUCAS
- #22 CLYDE DREXLER
- #30 TERRY PORTER
- #30 BOB GROSS
- #32 BILL WALTON
- #36 LLOYD NEAL
- #45 GEOFF PETRIE
- #77 JACK RAMSEY (allenatore)
- BILL SCHONELY (telecronista)
- #1 NATE ARCHIBALD
- #2 MITCH RICHMOND
- #4 CHRIS WEBBER
- #6 SESTO UOMO (per i tifosi)
- #11 BOB DAVIES
- #12 MAURICE STOKES
- #14 OSCAR ROBERTSON
- #16 PEJA STOJAKOVIC
- #21 VLADE DIVAC
- #27 JACK TWYMAN
- #44 SAM LACEY
- #00 JOHNNY MOORE
- #6 AVERY JOHNSON
- #9 TONY PARKER
- #12 BRUCE BOWEN
- #13 JAMES SILAS
- #20 MANU GINOBILI
- #21 TIM DUNCAN
- #32 SEAN ELLIOTT
- #44 GEORGE GERVIN
- #50 DAVID ROBINSON
- #1 GUS WILLIAMS
- #10 NATE MCMILLAN
- #19 LENNY WILKENS
- #24 SPENCER HAYWOOD
- #32 FRED BROWN
- #43 JACK SIKMA
- BOB BLACKBURN (annunciatore)
- #1 FRANK LAYDEN (allenatore e dirigente)
- #4 ADRIAN DANTLEY
- #7 PETE MARAVICH
- #9 LARRY MILLER
- #12 JOHN STOCKTON
- #14 JEFF HORNACEK
- #32 KARL MALONE
- #35 DARRELL GRIFFITH
- #53 MARK EATON
- #1223 JERRY SLOAN (allenatore)
- HOT ROD HUNDLEY (telecronista)
- #10 EARL MONROE
- #11 ELVIN HAYES
- #25 GUS JOHNSON
- #41 WES UNSELD
- #45 PHIL CHENIER
- #15 VINCE CARTER
- #7 KYLE LOWRY *
- Nessun numero ritirato