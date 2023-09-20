I numeri ritirati in NBA, squadra per squadra

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NBA, anche Kyle Lowry tra le leggende: tutti i numeri ritirati squadra per squadra

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©Getty

Toronto ha appena annunciato che il prossimo 10 gennaio 2027 ritirerà la maglia numero 7 di Kyle Lowry. Con Lowry sale a 227 il conteggio dei numeri ritirati, tra cui si trovano giocatori ma anche allenatori, dirigenti, proprietari e telecronisti. Non mancano nemmeno le sorprese, come i numeri ritirati per i sindaci o per i… giocatori di football. Ecco tutti quelli che hanno ricevuto l’onore, divisi squadra per squadra

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