Shaquille O’Neal non si è mai fatto grossi problemi ad attaccare le stelle della lega, anzi per certi versi è diventato il suo lavoro dopo aver annunciato il suo ritiro. E per questo le sue parole sulla saga di Kevin Durant e la sua richiesta di essere ceduto dai Brooklyn Nets hanno già fatto il giro del web. Intervenuto in uno show radiofonico, l’attuale analista di TNT non ha risparmiato le sue critiche a Durant: dopo aver veementemente detto di no a un possibile scambio con Jaylen Brown (“I Celtics hanno già un nucleo giovane su cui costruire, non dovrebbero sacrificarlo per Durant”), l’Hall of Famer non ha usato giri di parole. “Quando costruisci una casa, dovresti anche viverci dentro. Come leader sarebbe il suo compito quello di far funzionare le cose, ma evidentemente non vuole. Probabilmente preferisce andare in una contender già fatta. È più facile in questa maniera”. Un attacco diretto che fa riferimento anche alla decisione del 2016 di unirsi ai Golden State Warriors, e che in molti in giro per la NBA non hanno dimenticato. Al momento è ancora tutto fermo e le ultime notizie parlano di un possibile incontro tra Durant e il proprietario dei Nets Joe Tsai per sbloccare l’impasse nella quale è finito KD, ma non è nemmeno escluso che alla fine ritorni sui suoi passi e rimanga a Brooklyn.