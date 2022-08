A più di un mese di distanza dalla richiesta di Kevin Durant di essere ceduto , la situazione legata al suo futuro è ancora rimasta bloccata. L’altissimo prezzo fissato dai Brooklyn Nets per cederlo è stato considerato talmente esagerato da parte delle altre squadre da far pensare che la franchigia non abbia poi tutta questa voglia di cedere il futuro Hall of Famer , e secondo quanto detto da diversi dirigenti di squadre rivali a Heavy.com, il fatto che molte delle trattative siano uscite poi sulla stampa non ha aiutato i Nets a farsi molti amici in giro per la lega. La vera notizia però è un’altra: secondo quanto scritto, Kevin Durant incontrerà direttamente il proprietario dei Nets Joe Tsai nel corso di questa settimana per fare chiarezza attorno alla sua situazione . "Non ho idea cosa verrà fuori da quell’incontro" ha detto una fonte a Heavy.com. "Ci sono delle cose di cui KD non è felice, ma non sono sicuro che si possano risolvere con quell’incontro. Ma magari sì". Insomma, ora come ora non è chiaro se questo incontro programmato possa portare a una rottura definitiva o a un ritiro della richiesta di essere ceduto da parte di KD , specie dopo un mese in cui nulla di fatto si è mosso.

Perché Durant può rimanere ai Nets

La possibilità di rimanere a Brooklyn con Kyrie Irving e Ben Simmons sano, paradossalmente, potrebbe dargli le maggiori chance di vincere il titolo, anche perché per prenderlo le altre squadre dovrebbero cedere tantissimi asset e rendere peggiori i loro roster attorno a Durant. E anche per Brooklyn rimanere con l’attuale roster sarebbe il modo più veloce per competere. "La mia scommessa è che non venga scambiato nessuno" ha riferito un’altra fonte a Heavy.com. "Forse Kyrie, ma non li vedo scambiare Durant perché non riuscirebbero a ottenere quello che dovrebbero. E anche io non lo scambierei. Ha firmato un contratto, al diavolo quello che vuole. Non lo vedo nemmeno tenere una linea dura: non è uno di quelli che rimarrebbe fuori fino allo scambio, non è quel tipo di persona. Lui è uno che vuole giocare sempre. Il modo più veloce per essere competitivi è tenere tutti: in qualsiasi altro caso, sarebbero in affanno per diverse stagioni in attesa che qualche scelta al Draft porti a qualcosa di buono. Chiunque arrivi da uno scambio, non sarà KD". Ma Durant sarà d’accordo?