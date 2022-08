Trade Durant in tempi brevi? C’è pessimismo

È passato più di un mese da quando Kevin Durant ha chiesto ai Brooklyn Nets di essere ceduto e ne mancano meno di due all’inizio del training camp della prossima stagione, ma fino a questo momento non ci sono state sostanziali novità. Secondo quanto raccontato da Ian Bagley di SNY, infatti, c’è molto pessimismo riguardo a un possibile scambio di KD in tempi brevi, in particolare per la mancanza di squadre interessate a facilitare una trade. Quando si sposta un giocatore del calibro e del peso salariale di Durant, infatti, sono spesso necessarie squadre “di contorno” per facilitare lo scambio come “terreno di scarico” di contratti indesiderati (a fronte di una ovvia compensazione in termini di scelte al Draft), ma fino a questo momento "non c’è particolare interesse in giro per la lega ad agire come terza o quarta squadra e aiutare la realizzazione di uno scambio", o almeno uno di quelli che possa essere gradito ai Nets per muovere uno come Durant. Una situazione che potrebbe trascinarsi ancora per lungo tempo, visto che le parole usate da una squadra sono state "Nessuno vuole aiutare Brooklyn a chiudere uno scambio".