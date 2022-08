Sixers tra le favorite nella corsa a Durant

Non solo Boston: c’è anche un’altra franchigia che ha guadagnato posizioni nella corsa (che ormai va avanti da un mese e mezzo) partita per andare a caccia di Kevin Durant. Sono i Philadelphia 76ers, forti un ottimo pacchetto di giocatori da poter offrire e della volontà di KD, che pare aver espresso piacere nel condividere il parquet con James Harden: già, proprio il Barba durato a Brooklyn poco più di un anno prima di scappare via in Pennsylvania. Nel caso venisse messo in piedi uno scambio con Philadelphia però, più che scelte al Draft ai Nets arriverebbero diverso giocatori di talento (opzione al momento più volte scartata dalla franchigia di New York): i nomi rimbalzati più volte nelle cronache di mercato delle ultime ore sono Matisse Thybulle, Tobisa Harris e Tyrese Maxey - con quest’ultimo che resta un pupillo di Doc Rivers che farebbe a meno di cederlo, nonostante il fascino di poter disporre poi di un trio di Big Three impressionante composto da Harden, Embiid e Durant. Quello che manca all’appello sono le scelte al Draft: senza quelle pare improbabile riuscire a smuovere in questa fase la volontà di Brooklyn.