Il quarto titolo della carriera conquistato da Steph Curry lo scorso giugno non gli è valso solamente il titolo di miglior giocatore delle Finals, ma anche quello — decisamente più aleatorio — di miglior giocatore del mondo. O almeno è questa l’opinione pesante di Shaquille O’Neal, che nell’ultima puntata del suo podcast non ha fatto mistero della sua preferenza. “Steph Curry è di gran lunga il miglior giocatore del mondo” ha detto l’Hall of Famer conversando con la presentatrice Nischelle Turner. La quale, controbattendo che Curry è il miglior tiratore del mondo, si è sentita rispondere questo da O’Neal: “Come direbbe Kenny Smith, puoi anche creare delle categorie, ma quelli veri vengono riconosciuti dai titoli che hanno vinto. Nessuno gioca meglio di Steph Curry. È uno che segna tiri difficili, certo. Ma mi piace il modo in cui ha gestito la sua carriera. Amo le storie ‘alla Rocky’: non è stato reclutato da nessuno al liceo, perciò essere riuscito con il lavoro a diventare quello che è diventato me lo fa preferire. Amo quel ragazzo”. E secondo l’attuale analista di TNT Curry non ha nemmeno finito qui, visto che il quinto titolo è una concreta possibilità: “Nessuno batte il miglior giocatore del mondo” la sua sentenza in vista dell’anno prossimo.