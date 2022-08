Se in Italia l'infortunio al ginocchio sinistro occorso contro la Georgia viene visto in ottica Europei (al via il 1 settembre su Sky Sport), a Boston l'apprensione è proiettata sulla data di inizio del training camp, il prossimo 27 settembre per i Celtics. In entrambi i casi il dubbio sulla presenza dell'azzurro rimane, ma le prime notizie sembrano confortanti: il legamento crociato anteriore sembra aver tenuto, ed è stato definito "stabile"

L'infortunio al ginocchio sinistro occorso a Danilo Gallinari nella gara amichevole della nazionale italiana contro la Georgia è accolto con reazioni diverse da questa e dall'altra parte dell'oceano. "Salta gli Europei?", il quesito che tutti si pongono in Italia, visto che proprio nella "sua" Milano, dal 1 al 18 settembre (in diretta su Sky), Gallinari era tra i giocatori più attesi del girone iniziale; "il training camp inizia il 27 settembre", ricorda invece il quotidiano di Boston, il Boston Globe, nella riga di chiusura del pezzo che racconta dell'infortunio. Tifosi italiani e tifosi dei Celtics, però, in comune hanno l'attesa per gli esami a cui il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi: sarà la risonanza magnetica a stabilire la gravità dell'infortunio e i tempi di recupero. Non aiuta a essere ottimisti il fatto che l'infortunio sia occorso senza contatto, ma in un cambio di direzione in transizione durante una penetrazione in quello che è sembrato un cedimento (o una torsione innaturale) del ginocchio sinistro. Aiutano invece a sperare per il meglio le prime voci arrivate dallo staff medico italiano e del Dott. Cortina, riprese anche dall'insider NBA Shams Charania: "Il legamento crociato anteriore del ginocchio è stabile".