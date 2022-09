Donovan Mitchell va a sorpresa ai Cleveland Cavs

Cleveland ha preso Donovan Mitchell dagli Utah Jazz in cambio di Collin Sexton, Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, tre prime scelte non protette e due scambi di scelte, acquisendo così a sorpresa un All-Star da mettere al fianco di Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen. A riportarlo sono The Athletic e ESPN

Mentre tutto il mondo si aspettava che i New York Knicks finalizzassero lo scambio con gli Utah Jazz per arrivare a Donovan Mitchell, una notizia sorprendente scuote la NBA. Ad aggiudicarsi l'All-Star degli Utah Jazz sono stati infatti i Cleveland Cavaliers, che hanno raggiunto un accordo con la dirigenza guidata da Danny Ainge. Questi i termini dello scambio riportati da ESPN e The Athletic: Cleveland prende Mitchell in cambio di Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, Collin Sexton (che ha firmato un quadriennale da 72 milioni di dollari complessivi coi Jazz completamente garantiti), tre prime scelte non protette al Draft nel 2025, 2027 e 2029 e due scambi di scelte nel 2026 e 2028. I Cavs raggiungono così l'obiettivo di prendere un giocatore del calibro di Mitchell senza cedere nessuno dei tre pilastri della squadra, vale a dire Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen, mentre i Jazz ricevono il tesoretto di scelte al Draft che cercavano dopo aver ceduto anche Rudy Gobert a inizio luglio, rendendo così ufficiale il processo di ricostruzione della nuova squadra di Simone Fontecchio. Il totale di scelte ottenuto dai Jazz tra questo scambio e quello di Gobert sale a 13 da qui al 2029, mentre Cleveland si propone come una contender a sorpresa - finora non erano mai stati accostati a Mitchell, a differenza di New York, Toronto e altre squadre - nella Eastern Conference.