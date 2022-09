Caso Sarver, LeBron e CP3: "La NBA ha sbagliato"

LeBron James non ha nascosto il suo disappunto riguardo la decisione presa dalla NBA come punizione per la condotta di Robert Sarver - proprietario dei Phoenix Suns sospeso per un anno e condannato a pagare 10 milioni di dollari di multa dopo aver accertato attraverso un indagine durata 10 mesi i suoi comportamenti razzisti e sessisti all'interno della franchigia. Il n°6 dei Lakers ha atteso la conferenza stampa di Adam Silver a riguardo e poi, a seguito delle spiegazioni del commissioner NBA, ha rilanciato via Twitter: “Ho letto diverse volte la storia del caso Sarver: devo essere onesto, la NBA ha affrontato la cosa in maniera sbagliata, non c’è bisogno che spieghi perché. Tutti abbiamo letto cosa è accaduto e possiamo dare un giudizio. Come ho già detto in passato e voglio ripetere, non c’è posto in NBA per questo tipo di atteggiamento. Amo questa lega e provo un profondo rispetto per chi la guida, ma questa non è una decisione giusta. Non c’è spazio per misoginia, sessismo e razzismo sul posto di lavoro. Non conta se sei proprietario della squadra o un componente della franchigia: noi tutti lavoriamo affinché la NBA sia esempio dei nostri valori e questa situazione non lo è”.