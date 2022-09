I Nets perdono pezzi: ai Pacers Johnson e Galloway

James Johnson e Langston Galloway si uniranno al training camp degli Indiana Pacers, provando a conquistare spazio, responsabilità e minuti in un roster che vuole crescere e che punta a diventare di livello nel medio-lungo periodo. La notizia però va vista anche dal lato opposto, ossia altri due ex compagni di Kevin Durant ai Brooklyn Nets che scelgono di andare via da New York (non del tutto considerati in realtà dalla dirigenza della Grande Mela), da un contesto che resta ancora in una fase di stallo che attende un cambio di passo, una svolta o qualcosa che possa dare una scossa. Tutti si chiedono: che fine farà Kyrie Irving, ora che Brooklyn ha deciso di togliere Durant dal mercato? E soprattutto: come si muoverà per aggiungere al fianco di KD dei giocatori in grado di incidere e di permettere ai Nets di puntare al titolo? Domande, che ritornano, anche quando veterani di secondo piano trovano una nuova squadra.