Perché parlarne ora? Perché negli USA è in uscita il documentario sul "Redeem Team", la nazionale USA che nel 2008 a Pechino si riprende l'oro perso nel 2004 ad Atene. E un estratto ci riporta alla prima sfida della manifestazione tra USA e Spagna e alla giocata orchestrata da Kobe sul primo possesso della partita. Da vedere e rivedere per capire fino in fondo chi era Kobe "Bean" Bryant

Del documentario in uscita negli Stati Uniti il 7 ottobre sulla nazionale USA ribattezzata "Redeem Team" (quella incaricata di riprendersi l'oro olimpico perso nel 2004) abbiamo già parlato. Ora però arriva un trailer che - concentrandosi sullo scontro tra Kobe Bryant e Pau Gasol nella prima sfida (nel girone) tra Team USA e Spagna (le due nazionali si sarebbero poi ritrovate in finale per giocarsi l'oro) contribuisce se possibile ad aumentare ancora la leggenda della superstar scomparsa dei Lakers. Team USA e Spagna arrivano al loro primo incontro entrambe imbattute, 3-0, ed entrambe vogliose di lanciare un messaggio. Appena prima di scendere in campo, però, Kobe Bryant parla con tutti i suoi compagni (da LeBron James a Dwyane Wade, da Carmelo Anthony a Chris Bosh) per avvertirli di una cosa: "So che gioco faranno sul loro primo possesso: Pau [Gasol] sarà l'ultimo bloccante, lasciate che me ne occupi io". E quando lo schema disegnato da Sergio Scariolo puntualmente prevede il blocco di Gasol, le immagini mostrano un Kobe Bryant procedere a tutta velocità verso il suo compagno (e miglior amico) ai Lakers, e - fingendo di volersi occupare in marcatura di Rudy Fernandez - travolgere invece proprio Gasol con un impatto durissimo che manda a terra il catalano con una violenza inaudita.