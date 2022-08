La storia del Redeem Team in un documentario

In un epoca in cui i documentari sportivi sono contenuti sempre più richiesti, ce n’è un altro in arrivo nei prossimi mesi che promette di essere davvero da non perdere. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Netflix ha acquistato il documentario The Redeem Team, che ripercorre la storia della nazionale statunitense di pallacanestro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Una squadra chiamata a "redimere" l'onta delle sconfitte subite nel 2002 e nel 2006 ai Mondiali e soprattutto ad Atene 2004, dove per la prima (e finora unica) volta i professionisti della NBA non sono riusciti a vincere l’oro, fermandosi a un bronzo considerato come una sconfitta epocale. Tra i produttori esecutivi del documentario figurano anche due che di quella squadra sono stati assoluti protagonisti come LeBron James e Dwyane Wade, il quale ha scritto in un comunicato “Sono eccitato che tutti possano vedere il dietro le quinte e il lavoro che è stato fatto per mettere assieme questa squadra iconica”. Il doc — che uscirà su Netflix il prossimo 7 ottobre, visibile su Sky all’interno dell’offerta Intrattenimento Plus — vedrà le interviste esclusive a James, Wade e Mike Krzyzewski, oltre a promettere immagini inedite della spedizione cinese della squadra che poteva contare tra gli altri anche su Kobe Bryant, Jason Kidd, Chris Bosh, Dwight Howard e Carmelo Anthony.