Nella prima ad Abu Dhabi vince Atlanta, Giannis ko

La NBA sbarca ad Abu Dhabi per la prima volta avendo in programma un doppio match di preseason tra Bucks e Hawks: a vincere la prima sfida è Atlanta 123-113, guidata dalla nuova coppia Young-Murray (all'esordio insieme sul parquet). Giannis Antetokounmpo chiude con 19 punti in 21 minuti, sabato 8 ottobre alle ore 18 in programma la seconda sfida tra le due squadre sempre in onda su Sky Sport NBA

Prima storica partita ad Abu Dhabi della NBA che porta in campo in preseason i Milwaukee Bucks campioni NBA nel 2021 contro gli Atlanta Hawks: a vincere è la squadra della Georgia 123-113 , dimostrando maggiore freschezza e intensità in un finale di partita che inevitabilmente vede scemare il livello della sfida (nonostante i biglietti pagati a caro prezzo, con posti venduti anche a oltre 1.600 euro). Protagonisti i titolari degli Hawks, con Dejounte Murray che si presenta alla sua nuova squadra con 25 punti, 9 assist e 8 rimbalzi in 31 minuti sul parquet - buona parte dei quali trascorsi al fianco di un Trae Young da 22 punti e 8/19 dal campo. Bene anche John Collins , spesso imbeccato con giocate spettacolari al ferro e autore di 16 punti raccolti soprattutto grazie alle schiacciate.

Restano in campo come da prassi in queste occasioni le stelle soprattutto nel primo e nel terzo quarto, con Giannis Antetokounmpo che in 21 minuti chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e un paio d’assist con 6/16 dal campo e 7/10 ai liberi, mentre Jrue Holiday si ferma a 12 punti e 7 assist in 23 minuti (tutti con plus/minus negativo e con un’intensità altalenante, vista la relativa importanza del match). A fare notizia sono anche le diverse stelle e celebrità legate alla NBA presenti a bordocampo, a partire da un sorridente Shaquille O’Neal in prima fila insieme a Chris Bosh, Vince Carter e molti altri - sintomo di quanto la NBA tenga a “fare bella figura” in questa prima storica presenza ad Abu Dhabi, con un potenziale partner con cui instaurare un legame commerciale (e non solo) dalle enormi prospettive. Tra due giorni si torna in campo - sempre su Sky Sport NBA, sempre alle 18, sempre con la sfida tra Milwaukee a Atlanta.