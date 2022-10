preseason nba

Banchero batte Doncic, vincono Boston e Miami

Ottima prestazione da parte della prima scelta assoluta all'ultimo Draft: 19 punti con 6/13 al tiro nel successo contro i Mavericks di Luka Doncic (16 punti) e Christian Wood (23 a gara in corso). I Celtics rimontano e battono gli Hornets lasciando buona parte dei titolari a riposo - esordio per Blake Griffin con Boston - mentre a guidare le riserve degli Heat ci pensa Duncan Robinson (29 punti con 5/7 dall'arco). Successi per New Orleans, New York, Houston e Chicago VIDEO. GUARDA I 19 PUNTI DI PAOLO BANCHERO

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 131-114 | Seconda vittoria in fila in preseason per i Knicks che mettono in campo il loro quintetto di maggior talento - 18 punti di Barrett, 17 di Brunson, 15 di Randle - e si godono un Obi Toppin straripante a gara in corso da 24 punti, 10/14 al tiro e +16 di plus/minus in 20 minuti. Indiana incassa 46 punti nel solo secondo quarto e non torna in partita nella ripresa, nonostante Tyrese Haliburton chiuda con 20 punti e 7 assist in 24 minuti

HOUSTON ROCKETS-TORONTO RAPTORS 116-100 | Il rookie Tari Eason è uno dei volti della serata e anche una delle scelte che paiono già tra le più centrate all’ultimo Draft: 24 punti con 8/15 al tiro, 8 rimbalzi e tanta difesa in uscita dalla panchina. Il suo impatto, insieme ai 38 punti in due di Jalen Green e Kevin Porter Jr., fa la differenza: inutili i 18 punti di Pascal Siakam e i 13 messi a referto da OG Anunoby