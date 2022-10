Banchero batte Doncic, vincono Boston e Miami

1/7

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 131-114 | Seconda vittoria in fila in preseason per i Knicks che mettono in campo il loro quintetto di maggior talento - 18 punti di Barrett, 17 di Brunson, 15 di Randle - e si godono un Obi Toppin straripante a gara in corso da 24 punti, 10/14 al tiro e +16 di plus/minus in 20 minuti. Indiana incassa 46 punti nel solo secondo quarto e non torna in partita nella ripresa, nonostante Tyrese Haliburton chiuda con 20 punti e 7 assist in 24 minuti

