Attesissima e piena di implicazioni importanti per il futuro dei campioni NBA in carica, l'estensione contrattuale per la giovane guardia degli Warriors è arrivata - e la cifra ha anche superato il "benchmark" fissato dal contratto firmato dal sesto uomo dell'anno Tyler Herro a Miami. Ora resta da capire come si comporterà Golden State con Draymond Green (e con Andrew Wiggins)

Dopo il pugno (incassato da Draymond Green), il "malloppo" (che incasserà dai Golden State Warriors). Il nome di Jordan Poole non smette di far notizia, ma stavolta per motivi a lui ben più lieti. La guardia dei campioni NBA in carica - secondo quanto comunicato a ESPN dai suoi agenti (del gruppo CAA Sports) - ha raggiunto un accordo per l'estensione contrattuale con gli Warriors, e firmerà un contratto di 4 anni e 140 milioni di dollari. Allo scadere di questa stagione, infatti, scadeva anche il suo contratto (firmato da rookie) ma dai 4 milioni scarsi annuali oggi previsti dal suo accordo con Golden State ora Poole passerà a ricevere - a partire dalla stagione 2023-24 - circa 35 milioni di dollari all'anno. Quella della sua estensione era una delle notizie più attese in casa Warriors: sia Kerr che il GM Myers avevano lasciato intendere di volersene occupare appena tornati dalla trasferta giapponese (e prima del limite temporale per le estensioni previsto per lunedì) e così è stato.