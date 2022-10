Che volo! Banchero si presenta così in NBA. VIDEO

highlights nba

Zion distrugge i Nets, rivincita Suns su Doncic

Zion Williamson torna in campo dopo più di un anno e guida New Orleans al successo convincente in casa dei Nets. Phoenix rimonta da -22 e batte Doncic grazie al canestro decisivo di Damion Lee. Eccellente debutto di Paolo Banchero nella sconfitta di Orlando a Detroit, un minuto in campo per Simone Fontecchio nella sorprendente vittoria di Utah contro Denver. Chicago sbanca Miami e Memphis batte New York dopo un tempo supplementare: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte

BROOKLYN NETS-NEW ORLEANS PELICANS 108-130 | Debutto impressionante per i Pelicans, che ritrovano Zion Williamson dopo più di un anno e mettono subito in chiaro i rapporti di forza nei confronti dei Nets. Gli ospiti infatti vanno subito sul 20-4 dopo pochi minuti e a fine primo quarto sono sul 32-14, toccando anche il +26 in una gara in cui Williamson chiude con 25 punti, Brandon Ingram ne aggiunge 28 e CJ McCollum 21, oltre a spazzare via i Nets vincendo la lotta a rimbalzo 61-39

Le assenze di Seth Curry e Joe Harris non giustificano una prestazione dei Nets davvero difficile da commentare. L’unico a salvarsi è Kevin Durant, che a lungo predica nel deserto: per lui alla fine ci sono 32 punti con 11/21 al tiro, ma bisogna aspettare l’ultimo quarto per trovare un altro compagno di squadra che salga in doppia cifra, con i soli Patty Mills (16), Kyrie Irving (15), Nic Claxton (13+10) e Royce O’Neale (10) a riuscirci in una gara in cui i padroni di casa non sono mai stati competitivi