Davis cade e si fa male contro i Clippers. VIDEO

Il n°3 dei Lakers - miglior giocatore in campo per i gialloviola con i suoi 25 punti 8 rimbalzi - è apparso limitato nei movimenti per tutta la ripresa, dopo essere letteralmente crollato a terra per opporsi a una penetrazione di Kawhi Leonard, uscendo claudicante dal campo e lasciandosi poi massaggiare alla schiena durante ogni timeout. In un match combattuto fino alla fine, la sua assenza in alcuni momenti è pesata non poco a livello difensivo per i Lakers, che sperano non sia nulla di grave