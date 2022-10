Lillard dice ancora 41: Portland batte i Lakers

Anthony Davis gioca da centro (anche contro Jusuf Nurkic) nei primi cinque schierati da coach Ham, insieme a LeBron, Westbrook, Beverley e Walker IV. Ma non è sotto canestro, quanto invece sul perimetro, dove bisogna mettere l'attenzione per valutare il primo tempo dei Lakers che, se entrano nella gara contro Portland con il 22.4% da tre, fanno decisamente peggio nei primi 24 minuti, chiusi con 1/16. Ne approfittano allora Lillard (21 punti già all'intervallo) e i Blazers, che difensivamente non escono dalla zona lasciando tirare i gialloviola e in attacco trovano buone cose da Jeremi Grant. A metà gara gli ospiti sono in vantaggio di 7 punti (55-48) ma i Lakers escono dagli spogliatoi meglio e coronano la rincorsa arrivando al pareggio sul 61-61. Sale allora al proscenio Damian Lillard: i suoi otto punti in fila (due liberi, una tripla da centrocampo, un canestro con fallo) danno il +6 a Portland ma a rispondergli sono le superstar di L.A.: Anthony Davis (con due schiacciate una più bella dell'altra e una stoppata) e LeBron (con due triple in fila) danno la carica ai Lakers per portarsi davanti sul finire del terzo quarto, 83-78.