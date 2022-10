San Antonio taglia la prima scelta Primo: il caso

Il comunicato ufficiale ha sorpreso tutti: " I San Antonio Spurs annunciano oggi il taglio di Joshua Primo . La nostra organizzazione - inclusi i dirigenti del front office, il coaching staff e i giocatori - non hanno nessun commento aggiuntivo da fare al momento". Le uniche parole arrivano da RC Buford , ma non aiutano a chiarire: "La nostra speranza è che, nel lungo periodo, questa decisione sia nel miglior interesse tanto dalla nostra organizzazione che di Joshua ". Con effetto immediato - gli Spurs nella notte erano impegnati in casa contro i Chicago Bulls - da tutti gli store dell'AT&T Center sono state ritirate tutte le canotte del n°11 neroargento , che da ieri non sono neppure più disponibili sul sito ufficiale della squadra. Una decisione davvero sorprendente e imprevedibile, visto che soltanto lo scorso anno San Antonio aveva scelto di utilizzare una scelta in lottery (la n°12) al Draft per assicurarsi i servizi del giocatore in uscita da Alabama.

Per saperne qualcosa in più allora bisogna aspettare la dichiarazione rilasciata dal giocatore stesso a ESPN: "So che siete tutti sorpresi dall'annuncio fatto oggi. Già in passato ho cercato aiuto per superare un trauma personale subìto in passato e ora ho deciso di prendermi del tempo per dedicarmi pienamente ai trattamenti necessari alla mia salute mentale. Spero di poter discutere questi temi più approfonditamente in futuro, in modo da poter aiutare altre persone che si trovano nella mia stessa situazione. Al momento, però, apprezzerei la maggior privacy possibile al riguardo", ha fatto sapere Primo, che da oggi, quindi, è da considerarsi un ex giocatore dei San Antonio Spurs.