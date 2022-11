Shaq e Barkley durissimi su Irving: "Un idiota"

Nell'ultimo episodio di "Inside the NBA", lo show di TNT che vede protagonisti sia Charles Barkley che Shaquille O'Neal, entrambe le ex superstar NBA hanno usato toni durissimi nei confronti di Kyrie Irving, al centro di mille polemiche per il tweet di supporto a un documentario antisemita. "Sono stato uno dei primi a sbarcare su Twitter, e quando ho realizzato il potere di questo strumento ho capito subito che avrei dovuto comportarmi in maniera responsabile", ha raccontato Shaq. "Cercavo di far sorridere le persone, ma la mia formula è sempre stata questa: 60% dei contenuti per farti sorridere, 30% per ispirarmi e il restante 10% qualsiasi cosa mi venisse in mente. Ma bisogna essere consapevoli di quello che stai facendo: alcuni lo sono e altri no, e Kyrie Irving non lo è, perché non gli importa quello che succede dopo un suo tweet. Mi fa male dover stare qui davanti alle telecamere a parlare di argomenti che non fanno bene al gioco; mi fa male dover rispondere a ciò che quell'idiota ha fatto". E "idiota" è un termine che volutamente riprende anche Barkley al termine del suo intervento.