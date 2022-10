Kyrie litiga con un giornalista per i tweet. VIDEO

Sono passati ormai quasi due giorni da quando Kyrie Irving sul suo profilo Twitter ha condiviso il link a un film , "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", tratto da un libro del 2015 considerato come pieno di argomenti anti-semiti . Una decisione della quale gli è stato chiesto conto nel corso della conferenza stampa successivo alla sconfitta interna contro gli Indiana Pacers, al termine della quale ha finito per litigare con un giornalista di ESPN, Nick Friedell , in una clip che ha fatto rapidamente il giro del web. Gli animi si sono accesi dopo l’utilizzo della parola "promozione" in riferimento al film postato da Irving , chiedendo ripetutamente di passare alla domanda successiva per non rispondere ulteriormente sull’argomento.

Irving non si scusa: "Non ho fatto male a nessuno"

approfondimento

Kareem distrugge Irving: "Un comico buffone"

Nonostante il comunicato, la NBA non ha ritenuto di dover comminare una squalifica o una sospensione per Irving, lasciando che fossero i Nets a parlarne direttamente con lui. L’allenatore Steve Nash ha confermato che la franchigia ha parlato della vicenda con Irving, ma lo stesso giocatore non si è scusato esplicitamente per quanto pubblicato. "Non volevo mancare di rispetto a nessun credo religioso" ha scritto su Twitter. "L'etichetta di anti-semita che mi è stata appiccicata non è giustificata e non riflette la realtà o la verità che vivo ogni giorno. Io abbraccio e voglio imparare da qualsiasi percorso di vita e religione". "Ho fatto qualcosa di illegale? Ho fatto male a qualcuno? Ho detto che odio qualche specifico gruppo? Rispetto quello che ha detto Joe Tsai, ma […] non intendo tirarmi indietro su niente di quello in cui credo, considerando le complessità storiche che mi hanno permesso di arrivare fino a qui come uomo nero libero in America. So che diventerò ancora più forte perché non sono solo: ho un'intera armata con me". Irving ha anche parlato della sua condivisione di un video del noto cospirazionista Alex Jones di qualche settimana fa: "Non sostengo nulla di quello che ha fatto Alex Jones su Sandy Hook [il cospirazionista ha perso una causa miliardaria con le vittime del massacro alla scuola elementare sostenendo che fosse tutto inventato, ndr]. Ho condiviso un suo video degli anni ’90 sulle società segrete in America dell’occulto. Ed è vero. Ma non mi identifico né promuovo quello che ha fatto Alex Jones".