Giannis: "Dio mi ha dato tutto, tranne il tiro"

In un divertente video sui social, Giannis Antetokounmpo ha spiegato perché non sa tirare: "Non posso avere tutto dalla vita. Non posso essere bello, atletico, bellissimi figli, bellissima moglie, grande famiglia, grandi compagni di squadra, grandi allenatori, dominare in area, rimbalzi, schiacciate, eurostep. Non posso avere anche il tiro: Dio ha deciso che non posso segnare da 3 per mantenermi umile". Una citazione di Shaq che disse: "Il mio 40% ai liberi è il modo che ha Dio per dire che nessuno è perfetto"