Bucks 9 su 9 anche senza Giannis, rimonta Nets

11/13

MINNESOTA TIMBERWOLVES-HOUSTON ROCKETS 129-117 | Rudy Gobert è nel protocollo anti-Covid ma i T’Wolves non ne sentono la mancanza, rimanendo sempre avanti nel punteggio dal primo quarto in poi. Karl-Anthony Towns segna 10 dei suoi 25 punti nel terzo quarto e Anthony Edwards ne aggiunge 19 per interrompere la striscia di tre sconfitte in fila di Minnesota, complice il parziale di 20-4 per chiudere il primo tempo. Sesto ko consecutivo per Houston, che in 9 delle 10 partite disputate è sempre finita sotto nel punteggio in doppia cifra: non servono i 21 di Jalen Green

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA