T'Wolves, i titolari (e non solo) sono un disastro

L'attacco non trova ritmo con Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns contemporaneamente in campo, in difesa gli accoppiamenti sono sempre sfavorevoli, Anthony Edwards incide di più con le riserve e D'Angelo Russell sta attraversando il peggior momento offensivo della sua carriera: i T'Wolves così non competono, reduci da sei sconfitte nelle ultime sette e chiamati a cambiare rotta per evitare di affondare

“Abbiamo bisogno di mettere un po’ di disperazione nel modo in cui giochiamo, iniziando a capire che non possiamo continuare a perdere: non c’è bisogno di vittorie morali o cose del genere”: va dritto al punto Anthony Edwards, al termine della sesta gara persa nelle ultime sette affrontate dai T’Wolves e ancora una volta miglior realizzatore con i suoi 28 punti con 10/16 al tiro, 6 rimbalzi e 6 assist in una squadra che fa al caso suo soprattutto quando i titolari vanno a sedersi. Il quintetto, così come è stato disegnato, non regge: la combinazione Towns-Gobert non porta i vantaggi sperati, a partire dalla battaglia a rimbalzo stravinta da Memphis per 57-40 nell’ultima sfida. “Non è colpa di Rudy se il pallone è sempre finito nelle mani degli altri: è responsabilità delle guardie”, spiega Edwards e a guardare il boxscore non sembra avere tutti i torti: D'Angelo Russell, Jordan McLaughlin, Jaylen Nowell, Taurean Prince e Bryn Forbes messi insieme infatti contano zero rimbalzi. Un segnale enorme riguardo l’impegno profuso in campo.

Attacco e difesa: nel quintetto T'Wolves continua a non funzionare nulla vedi anche Edwards: i compagni attaccano, lui sta fermo VIDEO Resta poi un dato: dopo 13 partite è evidente che le cose stiano peggiorando al posto di andare avanti, penalizzando quanto di buono Minnesota aveva messo in mostra nei mesi scorsi a partire da un Karl-Anthony Towns in evidente regressione. Nelle ultime due partite l’All-Star T’Wolves ha segnato in totale sette canestri, commettendo al tempo stesso 10 falli e non riuscendo a trovare spazi e possessi necessari per incidere. Il quintetto titolare fatica ad arrivare a 100 punti per 100 possessi di produzione offensiva - un dato ben al di sotto di quanto fatto registrare dalla peggior squadra NBA (i Lakers ovviamente), soffrendo quando il pallone ce l’hanno gli avversari. La difesa a zona di Minnesota continua a fare acqua da tutte le parti, non risolvendo gli inevitabili problemi di accoppiamento nella propria metà campo dovuti alle dimensioni dei giocatori schierati sul parquet e a un quintetto con diverse disfunzionalità. Il risultato? Minnesota non riesce a competere contro avversarie di livello: 0-6 il record contro squadre con almeno il 50% di record. I playoff così diventano un miraggio.

-9 al via Towns-Gobert: il destino delle nuove Twin Tower Costruire una frontline con due 'sette piedi' si è dimostrato possibile anche in passato, da quelle dei Rockets a quelle degli Spurs. Era però forse una NBA diversa e oggi pensare a un frontcourt di grande impatto fisico come quello formato da Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert presenta qualche perplessità in più. Ecco perché ai Timberwolves ci credono e come intendono far funzionare uno degli esperimenti più intriganti di tutta la nuova stagione che va a iniziare SQUADRA IN CRESCITA | Lo scorso anno i Timberwolves hanno chiuso la stagione regolare con 46 vittorie e 36 sconfitte, un miglioramento notevole rispetto al 23-49 collezionato due anni fa. Con il 7° miglior record della Western Conference Minnesota ha dovuto affrontare il play-in, vinto contro i Clippers, ottenendo così la testa di serie n°7 ai playoff. Sul 2-2 nella serie di primo turno ai playoff contro Memphis, Towns e compagni hanno perso di due gara-5 e di otto gara-6, finendo eliminati IL GRANDE COLPO SUL MERCATO ESTIVO | Il grande colpo estivo dei T'Wolves sul mercato NBA è stato senza dubbio l'approdo in Minnesota di Rudy Gobert. Il centro francese da sempre agli Utah Jazz negli ultimi tre anni è stato un All-Star e la sua presenza difensiva è riconosciuta come talmente dominante nella lega da avergli fatto vincere in ben tre occasioni (2018, 2019 e 2021) il premio di miglior difensore del campionato. Metterlo al fianco di Karl-Anthony Towns significa automaticamente creare una nuova versione di Twin Towers HAKEEM OLAJUWON & RALPH SAMPSON | Erano gli anni '80, dal 1984 (sbarco in NBA di Hakeem Olajuwon) fino al 1987. Gli Houston Rockets provano a mettere in campo assieme due "sette piedi", come vengono chiamati in America i giocatori di 2.13. Ralph Sampson (prima scelta assoluta al Draft 1983) è addirittura 2.23, ma con un'agilità e una grazie irreali. Già al primo anno viaggiano entrambi a medie superiori ai 20 punti e 10 rimbalzi a sera ma poi gli infortuni arrivano a rovinare la carriera di Sampson e le Twin Towers si sfaldano

Il problema D’Angelo Russell, alla sua peggior partenza in carriera in NBA vedi anche Russell resta in panchina, squadra in quattro Sul banco degli imputati in casa T’Wolves è finito anche D’Angelo Russell - in scadenza di contratto la prossima estate, free agent dal prossimo luglio al termine di una stagione per lui da 31.4 milioni di dollari. Un fetta enorme del salary cap di Minnesota impiegato per un giocatore che sta faticando a trovare ritmo: nel match perso questa notte contro Memphis Russell ha raccolto soltanto 4 punti con 2/8 al tiro, senza incidere dall’arco (0/4 dalla lunga distanza) - ennesima conferma delle difficoltà in una stagione in cui sta viaggiando con il 37.7% dal campo e con meno del 30% dall’arco. C’è un momento però del match che è stato sottolineato come la chiave per raccontarne l'impatto negativo sui T’Wolves. Metà quarto periodo, Minnesota sul -11 e Russell impegnato a marcare Santi Aldama sul perimetro: la sua “attenzione” nell'azione che potete guardare scrollando verso il fondo della pagina, è tutta rivolta su Ja Morant, tanto da non accorgersi del taglio a canestro alle sue spalle che porta l’avversario a una comoda schiacciata dal sapore di colpo di grazia. Sullo sfondo coach Finch prima si sbraccia, poi si arrabbia e infine sconsolato si gira verso la panchina per chiamare McLaughlin - con Russell sostituito fino alla sirena finale. Un'altra (enorme) grana da dover risolvere, in attesa di capire come muoversi sul mercato la prossima estate.



