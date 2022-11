Doncic segna e zittisce tutti: "Ma non so perché"

HIGHLIGHTS NBA

Doncic ferma i Clippers, disastro Nets coi Kings

Luka Doncic segna 35 punti e batte i Clippers con una tripla pazza a meno di 30 secondi dalla fine. Sacramento rifila 153 punti a Brooklyn e realizza il massimo stagionale per qualsiasi squadra NBA in questa stagione. New Orleans senza Zion Williamson batte Memphis nonostante i 36 punti di Ja Morant, Portland supera San Antonio in volata. Infine Utah cade in casa contro New York, si rivede in campo Simone Fontecchio

NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 113-102 | Non c’è in campo Zion Williamson, fermato da un infortunio al piede, ma Pelicans e Grizzlies non fanno mancare lo spettacolo, con i padroni di casa che riescono a strappare la vittoria grazie a un parziale di 15-4 a inizio quarto periodo, tenendo gli avversari a 15 punti nella frazione finale. New Orleans firma il suo massimo stagionale con 18 triple a segno su 38 tentativi, ringraziando in particolare un ritrovato CJ McCollum

"Nelle ultime partite avevo giocato di m…" è il commento onesto di McCollum, che nelle ultime quattro gare aveva segnato appena 9.5 punti di media con il 27% al tiro, complice anche condizioni fisiche non perfette. Si è rifatto alla grande realizzando 14 dei suoi 30 punti finali nel solo terzo quarto, segnando 7/13 dalla lunga distanza e aggiungendo 9 assist per i compagni. Tra questi spiccano Brandon Ingram e Larry Nance Jr. con 19 punti a testa