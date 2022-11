LaMelo Ball, nuovo infortunio alla caviglia

highlights nba

Curry 50 ma Warriors ancora ko, Boston 8 in fila

Uno straripante Steph Curry - 50 punti con 7/11 dall’arco - non permette a Golden State di vincere la prima gara in trasferta (0-8 il record), travolti dall’attacco dei Suns. Non si ferma la corsa Celtics che battono gli Hawks, quinta sconfitta in fila per Cleveland beffata da Milwaukee, Dallas tiene a riposo Doncic e perde il derby texano con Houston. Toronto supera Miami, Gilgeous-Alexander (42 punti) segna il canestro decisivo della vittoria OKC a Washington, Orlando ancora senza Banchero va ko contro Minnesota

ORLANDO MAGIC-MINNESOTA TIMBERWOLVES 108-126 | La più alta percentuale realizzativa di squadra della stagione e il margine più largo di questo inizio di regular season per i T’Wolves, che si prendono un successo meritato contro Orlando (27 lunghezze di margine già nel primo tempo) e conquistano per la prima volta in questo mese di gare due successi in fila in trasferta. I Magic, privi ancora una volta dell’infortunato Paolo Banchero, non vanno oltre i 26 punti con 12/21 al tiro e 12 rimbalzi di Bol Bol

Protagonista della serata è Anthony Edwards, scatenato in una serata per lui finalmente diversa dalle altre e autore di 35 punti con 7/13 dall’arco, 8 rimbalzi, 6 assist e +29 di plus/minus: “Ho scritto a Karl-Anthony Towns”, spiega a fine gara. “E gli ho detto che ha ricevuto il regalo di compleanno da parte mia e che lui si è dato un bel po’ da fare per essere sicuro che lo pagassero e poter festeggiare”