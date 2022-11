Curry 50 ma Warriors ancora ko, Boston 8 in fila

5/16 ©Getty

CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 113-125 | Vincono ancora i Pacers che battono a domicilio gli Hornets in una serata storta in tutti i sensi per Charlotte - che perde LaMelo Ball a causa di un nuovo infortunio alla caviglia, dopo essere franato per sbaglio addosso a un tifoso in prima fila. A dominare sul parquet invece è il solito Tyrese Haliburton, autore di 22 punti e 11 assist, mentre Ben Mathurin ne aggiunge 20 in uscita dalla panchina (con tanto di primi 10 punti di Indiana in avvio di quarto periodo). Per gli ospiti è la sesta vittoria nelle ultime 8 gare

