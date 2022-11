Golden State si muove: le ultime sul mercato NBA

9/10

LE ALTERNATIVE SOTTO CANESTRO PER GOLDEN STATE: JAKOB POELTL | Il centro degli Spurs rischia di andare via a zero da San Antonio, visto che sarà free agent la prossima estate e in Texas non hanno intenzione di spendere “tanto” per lui: per questo sfruttarlo in una trade che porterebbe in squadra un giovane talento in più sarebbe un ottimo affare per Gregg Popovich, che non ha nascosto l’intenzione nei prossimi mesi di puntare decisamente allo sviluppo e molto meno al successo