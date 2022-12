La più grande sorpresa finora di ogni squadra NBA

26/60

Le sorprese non sono sempre positive, anzi: per i Clippers le notizie sono pessime in stagione quando si parla di attacco, con Leonard in campo soltanto per cinque gare e una resa offensiva che latita complice anche l’assenza di Paul George e Luke Kennard. La squadra di Los Angeles non fa mai canestro, detto in parole povere: una situazione a cui dover trovare in qualche modo rimedio, nella speranza di avere tutti a disposizione il prima possibile