Una vera e propria missione speciale (e si spera non impossibile) per provare a portare Paolo Banchero in nazionale: questo il compito assegnato alla delegazione guidata da coach Gianmarco Pozzecco - sbarcato a Orlando insieme al direttore sportivo di Italbasket Salvatore Trainotti e ad Antonio Santa Maria, consulente della FIP. Un incontro prima della palla a due della sfida tra Magic e Bucks, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, che ha portato a rompere il ghiaccio in attesa che nelle prossime ore ci sia il vero incontro: “Ci siamo salutati brevemente - sottolinea la prima scelta assoluta allo scorso Draft - dopo lo shoot-around. Parleremo nelle prossime ore”. Un’attesa carica di aspettative da parte degli appassionati di pallacanestro italiani e non solo.

L’appuntamento infatti è fissato per questa notte, con la delegazione azzurra che verrà ricevuta dal giocatore insieme a suo padre Mario e all’agente e grande ex giocatore NBA Mike Miller: “L’ho visto per qualche istante in campo, ci siamo salutati”, spiega Pozzecco. “Parleremo poi con tutto il suo entourage: siamo venuti qui per conoscerlo e per farci conoscere”. L’idea infatti è quella di presentare alla prima scelta assoluta dei Magic l’opportunità non solo a livello cestistico, ma anche economica di poter diventare da subito il volto della nostra Nazionale - un motivo in più da tenere in considerazione, oltre alla spinta tecnica legata all’opportunità di poter disputare i Mondiali la prossima estate: “Sono convinto che Paolo farebbe benissimo con l’Italia, dovrà abituarsi alla pallacanestro FIBA”, aggiunge Franz Wagner, compagno di squadra ai Magic di Banchero. “Quello è un gioco più fisico e con arbitri che fischiano di meno, ma lui è incredibilmente talentuoso e si adatterà benissimo. Se deciderà di giocare sarà un protagonista. NBA o FIBA poco importa, Paolo è un giocatore straordinario”.