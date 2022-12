Sengun firma la schiacciata dell'anno, ma non vale

highlights nba

Denver batte super Lillard (40 punti), Clippers ko

Finale pazzesco a Portland, dove prima Lillard segna la tripla del sorpasso a 8.8 secondi dalla sirena (autore di 40 punti, 12 assist e 9/17 dalla lunga distanza), per poi farsi beffare dal super canestro sempre dall’arco di Jamal Murray a 9 decimi dal termine: Denver torna così a vincere dopo 3 sconfitte. Sorridono anche gli Heat che guidati da Adebayo (31 punti) e Butler (26) battono i Clippers privi di Kawhi Leonard, San Antonio vince il derby texano con Houston e interrompe la striscia di 11 ko consecutivi

MIAMI HEAT-L.A. CLIPPERS 115-110 | Il 10° posto a Est al momento preoccupa il giusto (il 4° in fondo dista soltanto due vittorie), ma gli Heat sapevano di dover dare una scossa a una classifica al momento molto deludente, per questo Bam Adebayo e Jimmy Butler hanno deciso di fare sul serio contro i Clippers - determinanti nel finale e abili a rendere inutili i 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Paul George, con la squadra di Los Angeles ancora senza Kawhi Leonard (fuori per la 20^ volta su 27 gare in questa regular season)

Miami invece si gode un Jimmy Butler autore del canestro della staffa a meno di 60 secondi dalla fine, in un match per lui da 26 punti, 8 assist e 4 recuperi con 10/12 al tiro, mentre sono 31 con 10 rimbalzi e 4 assist per Bam Adebayo - in un quintetto che per la prima volta in stagione deve fare a meno di Kyle Lowry, tenuto a riposo con Dru Smith chiamato a fare il titolare al fianco di un Tyler Herro da 19 punti, 9 rimbalzi e 4/8 dall’arco