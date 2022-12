Gobert torna a Salt Lake City: applausi e vittoria

Grande accoglienza per il centro francese, scambiato in estate dalla squadra di Salt Lake City con i T'Wolves per far ripartire un gruppo giovane che vuole puntare al Draft NBA e non solo: una partita speciale per Gobert chiusa con 22 punti, 13 rimbalzi e una pesante vittoria - rovinata soltanto in parte nel finale da un canestro arrivato troppo tardi che ha scatenato polemiche e reazioni in casa Jazz

L’importante, al netto della commozione, era vincere e Minnesota ci è riuscita anche grazie al contributo dell’applaudito ex di giornata Rudy Gobert - alla prima partita in carriera sul parquet di Salt Lake City senza indossare la maglia dei Jazz. Per questo i riflettori erano puntati su di lui sia durante la presentazione delle squadre (accolto con applausi) che per il video tributo che Utah gli ha dedicato nel corso del primo quarto . Una carrellata di schiacciate e stoppate, con il pubblico che si è stretto attorno a lui per manifestare affetto verso un giocatore che ha rappresentato una pagina importante della storia recente della franchigia. “Non è stato facile per me affrontare questo mix di emozioni in campo perché ho cercato il più possibile di restare focalizzato sul gioco. Ma percepire tutto quell’amore da parte dei tifosi è stato coinvolgente. Ogni tanto ho sentito anche qualche fischio mentre ero in lunetta per i tiri liberi: è normale, anzi, rispetto quella scelta”.

I due punti arrivati a fine partita e il faccia a faccia con Beasley

vedi anche

Gobert fa lo sgambetto a Williams: espulso. VIDEO

Alla fine c’è stato spazio anche per le polemiche, con i T’Wolves ormai certi del successo che al posto di aspettare che il cronometro andasse a zero senza segnare - come di solito succede in NBA - hanno servito proprio Gobert che da sotto, senza schiacciare, ha appoggiato il pallone sul fondo della retina e aggiunto due punti a una prestazione da 22 complessivi, 13 rimbalzi e 8/11 al tiro. Insomma, si fosse fermato a quota 20 la sostanza non sarebbe cambiata poi molto, evitando il faccia a faccia con un Malik Beasley che è andato a caccia di spiegazioni: “È una mancanza di rispetto, ci sono delle regole non scritte”, spiega il giocatore dei Jazz, scambiato proprio dai T’Wolves nell’affare Gobert di questa estate. “Mi hanno insegnato a continuare a giocare in ogni situazione fino all’ultimo secondo, a rispettare il gioco della pallacanestro per tutti i possessi. Dal mio punto di vista ovviamente non c’era alcuna intenzione di mancare di rispetto agli altri, quindi tutti quelli che sono venuti a lamentarsi con me potevano risparmiarselo. È stato soltanto un tentativo di rovinare un momento dedicato a me”. E forse anche un messaggio ai Jazz, che proprio contro Minnesota andarono a schiacciare sull’ultimo possesso del match vinto in trasferta a sorpresa a inizio anno: un modo per dire “abbassate la cresta che è meglio”, mantenendo sempre stima e rispetto per una pagina così importante della sua carriera.