Bentornato Kemba Walker: 32 punti dopo un anno

Il 2022 di Kemba Walker è stato indiscutibilmente un anno difficile, durante il quale è stato più fuori che dentro la NBA e rischiando anche di non tornarci del tutto. Anche se solamente un anno fa, il 23 dicembre 2021, segnava 44 punti con 9 rimbalzi e 8 assist contro gli Washington Wizards (replicando poi due giorni dopo con una tripla doppia da 10-10-12 nella partita di Natale), sembra passata una carriera intera per un giocatore che comunque nei suoi anni in NBA ha disputato per quattro volte l’All-Star Game. Walker ha poi giocato 13 partite a cavallo di gennaio e febbraio per i New York Knicks, superando solo due volte la doppia cifra, venendo messo fuori squadra complice un ginocchio che non lo lasciava in pace infiammandosi continuamente e poi scambiato ai Detroit Pistons, dove ha trovato l’accordo per il buyout appena prima dell’inizio di questa stagione. Anche tra ottobre e novembre però ci ha messo un paio di mesi prima di trovare qualcuno che gli desse una chance, firmando un contratto con i Dallas Mavericks per provare a togliere un po’ di peso dalle spalle di Luka Doncic.