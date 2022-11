Luka Doncic ha cominciato la stagione a livelli da MVP, segnalandosi come il miglior realizzatore della NBA con 33.1 punti di media. Ma più passa il tempo e più gli avversari dei Dallas Mavericks stanno trovando un modo per fermare o lui (con raddoppi sistematici) o i suoi compagni di squadra, incapaci di creare qualcosa quando hanno il pallone tra le mani. Per questo la franchigia texana ha deciso di correre ai ripari: secondo quanto riferito dal giornalista Marc Stein, i Mavs taglieranno il contratto non garantito di Facundo Campazzo per liberare un posto a roster che intendono offrire al veterano Kemba Walker. Il quattro volte All-Star, rimasto senza contratto dopo il taglio da parte dei Detroit Pistons a metà ottobre, ha giocato 37 partite lo scorso anno per i New York Knicks con 11.6 punti e 3.5 assist di media, complici anche le condizioni di un ginocchio che sono andate deteriorandosi nelle ultime stagioni. I Mavs però dopo tre sconfitte consecutive hanno bisogno di un’iniezione di creazione perimetrale per non dipendere troppo da Doncic, con la speranza che Walker — al netto delle sue mancanze difensive e dell’età che avanza a 32 anni compiuti — abbia ancora qualcosa nel serbatoio (a Natale 2021 realizzava una tripla doppia contro Atlanta, ed è passato meno di un anno anche se sembra un secolo) per aiutare una squadra che crolla a livelli bassissimi in attacco ogni volta che Doncic non è in campo (da 117.6 punti segnati su 100 possessi, pari al secondo miglior attacco della lega, a 105.1, peggio degli Charlotte Hornets ultimi).